Строители на перепутье. Что сделает государство? – мнение эксперта

Ждать от государства помощи по выходу из кризиса или надеяться только на собственные силы? Таким вопросом задался Анатолий Топал, руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины.

“Закрытые отделы продаж и “замороженные” объекты строительства - реалии “игры на выживание” строителей с кризисом. Однако в такой “игре” выживает тот, у кого есть резервный капитал – финансовая подушка безопасности. Даже мощные обороты этой отрасли не спасли ее от последствий кризиса. Подтверждает это и Госстат: мартовские объемы строительных работ уменьшились на 12,8%, а в целом за первый квартал 2020 – на 5,5% по сравнению за аналогичный период в прошлом году.” – рассуждает эксперт в публикации на своей странице в Facebook.

Уже заканчивается 3-й месяц карантина, а по реалистичным прогнозам экспертов, девелопмент ждет стремительное увеличение числа долгостроев, банкротство и ликвидация сотен компаний, а также монополия гигантов.

Анатолий Топал обращает внимание на беспрецедентный случай для данной отрасли: строители массово направляют обращения и петиции к Правительству и Президенту с просьбой об обсуждении ключевых проблем. Этот шаг, по мнению эксперта, означает одно: девелоперы уже не ожидают инициативы от власти и сами начинают диалог.

“Обобщив их требования, получим на выходе настоящий “антикризисный пакет” выхода из карантина для бизнеса. Это касается и разработки Правительством программ льготного налогообложения, кредитования под низкий процент и дотаций. Также упомянуто урегулирования вопроса с долгостроями и решения вопроса уменьшения рисков в случае пропуска сроков ввода объекта в эксплуатацию.” – продолжает Топал.

В целом, строители отмечают, что кризис для государства – благоприятный период нормотворчества: они просят урегулировать разрешительные системы приостановки строительства без применения штрафных санкций, а также разработку защиты прав застройщиков от споров через продление сроков строительства из-за пандемии.

“Девелоперы настаивают на стабилизации цен на рынке строительных материалов, ведь если этого не сделать вовремя – скоро получим высокие цены на недвижимость.” – считает эксперт.

По мнению Анатолия Топала, позиция “надейся и жди” – не о сегодняшнем дне, ведь образовав сильную коллаборацию с бизнесом, Украина продемонстрирует миру, что способна выдержать трудности и пережить кризис.

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