Документ, который на днях всколыхнул украинское инфопространство, отражает лишь позицию Минфина США, говорят в украинском правительстве.

На следующей неделе Украина отправит в Вашингтон команду переговорщиков для согласования нового проекта соглашения по ценным минеральным ресурсам Украины. Об этом в комментарии Associated Press сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

"Новый проект соглашения от США свидетельствует о том, что намерение создать фонд или совместно инвестировать остается", - сказала она.

Планируется, что в состав украинской переговорной делегации войдут представители четырех министерств - экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

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В конце марта СМИ распространили содержание новой версии соглашения, предложенной американцами. Она вызвала возмущение общественности из-за жестких условий для Украины, которые журналисты и эксперты называли кабальными. Украинские чиновники более осторожны в комментариях.

"То, что мы имеем сейчас, - это документ, который отражает позицию юридической группы Минфина США. Это не окончательная версия, это не общая позиция", - сказала Свириденко.

По ее словам, Украина намерена определить свои красные линии и основные принципы, на которых должно базироваться соглашение.

"Понятно, что полные параметры этого соглашения не могут обсуждаться в Интернете. Нам нужно сесть командами и продолжить разговор лично. В конце концов все решится в ходе переговоров", - сказала министр.

Свириденко отказался раскрывать, как официальный Киев на самом деле воспринял предложенную американцами версию соглашения. По ее словам, уже появился более детальный документ о создании совместного фонда для управления доходами от украинских ресурсов, в котором американцы изложили свое видение его структуры и функционирования.

"Мы очень сосредоточены на том, чтобы окончательный проект соглашения после переговоров полностью соответствовал нашим стратегическим интересам. Я считаю, что работа над предыдущим меморандумом показала, что обе команды способны достичь этих целей и договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон", - сказала Свириденко.

Соглашение об украинских ресурсах: последние новости

Как писал УНИАН, в конце марта США передали Киеву новую версию соглашения о полезных ископаемых. Вскоре ее содержание стало известно широкой общественности. Сразу появилось немало критики в отношении этого документа, поскольку он не только предоставлял США первоочередное право на получение доходов от украинских ресурсов, но и фактически передавал под контроль США управление месторождениями и любыми новыми инфраструктурными проектами в Украине.

Аналитики обратили внимание, что в таком виде соглашение заблокирует Украине путь в Евросоюз. Некоторые даже предполагали, что это и является настоящей целью американцев.

Даже президент Владимир Зеленский был вынужден публично заявить, что соглашение с США не должно помешать украинской евроинтеграции.

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