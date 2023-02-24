Данные о восьми миллионах украинцев за рубежом не подтверждаются.

По итогам года количество граждан Украины за рубежом увеличилось почти на два миллиона человек, - данные о восьми миллионах не подтверждаются.

Об этом рассказала директор Института демографи и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, подсчеты делались по данным Госпогранслужбы - это наиболее надежная информация. Подсчитывали, сколько человек за год уехало и сколько вернулось.

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"Сальдо - это увеличение количества украинцев за рубежом - и если мы смотрим на это все с 24 февраля прошлого года по 20 этого года - 1 млн 830 тыс. дополнительно увеличилось. Вот сколько было до 24 февраля прошлого года плюс 1 млн 830 тыс. за этот год", - рассказала Либанова.

Она отметила, что данные о восьми миллионах граждан, выехавших из Украины, никак не подтверждаются.

"Есть версия, что первые наиболее сложные 10 дней не всех фиксировали. Я плохо понимаю, как это может быть, но допустим. Это все равно не 7 и не 8 миллионов", - добавила она.

Украинские беженцы в Европе

В ООН подсчитали, что по состоянию на 4 февраля 2023 года в Европе зарегистрировались около 4,8 миллиона беженцев из Украины – в Польше (1,5 млн), Германии (900 тыс.) и Чехии (500 тыс.). При этом большинство украинцев за границей смогли адаптироваться в других странах. Так, в Польше почти все желающие смогли найти работу.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер заявил, что в Берлине недовольны тем, что страны Западной Европы приняли слишком мало беженцев из Украины.

19 февраля 2023 года в Германии заявили, что украинские беженцы "спасли" рынок труда.

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