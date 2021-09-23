Продукция нового прокатного цеха горно-металлургической группы "Метинвест", первый этап строительства которого запланирован на 2022-2024 годы, позволит украинскому бизнесу продолжать быть конкурентным на мировом рынке стали, где ведется борьба за качество и стоимость производства.

В новом цехе планируется выпускать холоднокатаный и оцинкованный прокат, а также прокат с полимерным покрытием - продукты с высокой добавленной стоимостью.

"Прокат с покрытием (оцинкованный и окрашенный рулон) - это премиальная продукция, которая используется в строительстве и машиностроении. К тому же сегодня окрашенный рулон не представлен в продуктовой линейке "Метинвеста". Наличие современного производства холоднокатаной продукции, который является одним из самых востребованных продуктов на украинском рынке, обеспечит долгосрочное конкурентное преимущество на внутреннем рынке Украины и на экспортных целевых рынках", - отметили в компании.

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Продукция нового цеха предназначена в основном для украинского рынка. Сегодня львиную долю в Украине занимает некачественный импортный рулон с покрытием. Кроме того, новый прокат будет экспортироваться в страны СНГ и Европы, что позволит украинскому бизнесу продолжать быть конкурентным на мировом рынке стали.

Вся технологическая цепочка, включая машину непрерывного литья заготовки и реконструированный стан 1700, будет новой. Таким образом, "Метинвест" на всех этапах - от полуфабрикатов до проката с покрытием - будет выпускать продукцию мирового уровня качества.

При этом в новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, которое соответствует экологическим стандартам Украины и Европы. В результате выбросы вредных веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм, а потребление топлива снизится на 20%.

Автор: Григорий Бондарь