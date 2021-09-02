Как отметил эксперт, хорошо, когда компании не выводят деньги именно за границу, не выводят их в офшоры, а инвестируют в свое государство.

Политолог Николай Давыдюк отмечает, что украинским компаниям важно во времена кризиса инвестировать в свою страну. Среди таких компаний - "Метинвест", который регулярно вкладывает средства в модернизацию и строительство новых мощностей.

Об этом говорится в материале "5 канала".

Так, группа компаний инвестировала более 800 млн долл. в новый цех по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона. На меткомбинат Ильича "Метинвест" выделил 80 млн долл. на установки по распределению воздуха. Также речь идет о капиталовложении на сумму более 250 миллионов долларов в возведение новых мощностей на Ингулецком и Северном ГОКах.

Читайте также"Метинвест" инвестирует более 1 миллиард долларов в строительство нового цеха на Мариупольском меткомбинатеКроме того, "Метинвест" значительные деньги инвестирует в экологические проекты. Речь идет, например, о сотнях миллионов долларов в модернизацию газоочистных сооружений.

Как отметил политолог Давидюк, хорошо, когда компании не выводят деньги именно за границу, не выводят их в офшоры, а инвестируют в свое государство, развивая экономику, развивая инфраструктуру, создают рабочие места.

"Важно, чтобы такие компании как раз таки реинвестировали прибыль в свое государство и поняли, что под конец года эти сотни миллионов долларов, инвестированные в нашу экономику – они дадут свой экономический прирост", – сказал он.

Автор: Григорий Бондарь