Условием выплаты кэшбэка является активация карты для выплат в "Дії".

Украинцы с 22 по 31 октября получат первую выплату "Национального кэшбэка". Как сообщили в Министерстве экономики, государство перечислит 646 378 украинцам суммарно 37,2 млн грн, накопленные за покупки в сентябре.

Потратить свой кэшбэк можно на услуги - коммунальные, медицинские, транспорт и другие. Или задонатить на Вооруженные Силы Украины или приобрести военные облигации.

"Кэшбек является формой финансовой поддержки граждан от государства. Потратить эти средства можно в частности на коммунальные услуги. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона. Кроме того, эти средства можно потратить на благотворительность, задонатить на ВСУ, приобрести военные облигации, или потратить на услуги. Для нас очень важно, чтобы украинцы выбирали украинское", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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Средства будут начислены тем гражданам, которые покупали украинские товары и сумма кэшбека составляла более 2 грн за сентябрь. По результатам сентября таких потребителей оказалось 646 378. У остальных или не было начислений или они составляли менее 2 грн.

"Условием выплаты кэшбэка является активация карты для выплат в "Дії". Сделавшие это получат накопленный за сентябрь кэшбэк в октябре. Кто не активировал в "Дії" свою карту для выплат, а таких потребителей более 300 тыс. по состоянию на конец сентября, должен это сделать. Средства никуда не исчезнут, будут выплачены в ноябре", - отметили в министерстве.

Полученный кэшбек не будет облагаться налогом. Выплата кэшбека происходит ежемесячно, с 20 числа следующего месяца за предыдущий, то есть в конце октября потребители получат кэшбек, накопленный за сентябрь, в конце ноября - за октябрь.

Национальный кэшбек - что известно

2 сентября в приложении "Дія" начался бета-тест программы "Национального кэшбэка", по которой при покупке товаров отечественного производителя украинцы смогут получить 10% компенсации.

15 октября в "Дії" появилась функция проверки товара на участие в программе "Национальный кэшбек" с помощью сканирования штрихкодов.

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