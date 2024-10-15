Бета-тестирование программы продолжается уже более месяца.

В "Дие" появилась функция проверки товара на участие в программе "Национальный кэшбек" с помощью сканирования штрихкодов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сканер штрихкодов в Дие - добавили новый инструмент к сервису Нацкешбек. Теперь с Дией можете заранее узнать, начисляется ли кэшбек за товар. Не нужно уточнять у кассиров супермаркета или искать отметку на упаковке", - написал он в Telegram.

Для проверки необходимо открыть приложение "Дия", навести сканер на штрихкод - таким образом можно узнать, подпадает ли товар под программу. Федоров отметил, что бета-тестирование "Нацкешбека" продолжается уже более месяца.

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"В течение этого времени мы не только собираем фидбек и смотрим, как работает сервис, но и добавляем новый функционал. Чтобы вам было еще удобнее пользоваться сервисом и поддерживать украинских продавцов и производителей", - добавил министр.

Национальный кэшбек - последние новости

2 сентября в государственном приложении "Дия" начался бета-тест программы национального кэшбэка, по которому при покупке товаров отечественного производителя украинцы смогут получить 10% компенсации. Кэшбек можно будет потратить на медицинские услуги, спорт, кино, заведения питания, коммуналку, транспорт, мобильную связь, донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность и тому подобное.

Первые выплаты украинцам по программе "Национальный кэшбек" начнутся с 20 октября за покупки в сентябре. По состоянию на 16 сентября к программе присоединились 1,2 миллиона украинцев, 963 производителя и более 171 тысячи товаров.

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