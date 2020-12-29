План по строительству школ, детсадов и спортивных объектов в рамках президентской программы "Большая стройка" на 2020 год полностью выполнен.
Читайте такжеУкраинцам объяснили, почему деньги из коронавирусного фонда были потрачены на дорогиОб этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
"Программа президента "Большое строительство" в части 100/100/100 полностью выполнена. Вслед за школами и спортивными объектами, строительные работы закончены в 100 детских садах по всей стране", - сказано в сообщении.
Отмечается, что таким образом для почти 6 тысяч детей созданы новые места в детских садах.
Пресс-служба также сообщила, что в 2020 году государство построило 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект.
Что этому предшествовало
- Ранее в декабре Минрегион сообщил, что план по строительству спортивных объектов в рамках президентской программы "Большая стройка" полностью выполнен.
- Также в декабре министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что в части строительства школ программа "Большая стройка" по итогам 2020 года будет перевыполнена на треть, вместо запланированных ста учебных заведений будут построены 130.
- По словам Чернышова, президентская программа "Большая стройка" в 2021 году продолжится, половина финансирования Фонда регионального развития (ФРР) будет направлена на строительство объектов социальной инфраструктуры.
- По словам министра финансов Сергея Марченко, проект государственного бюджета Украины на 2021 год предусматривает выделение 89 миллиардов гривень на программу "Большая стройка".
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