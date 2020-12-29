В 2020 году государство построило 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект.

План по строительству школ, детсадов и спортивных объектов в рамках президентской программы "Большая стройка" на 2020 год полностью выполнен.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, почему деньги из коронавирусного фонда были потрачены на дорогиОб этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

"Программа президента "Большое строительство" в части 100/100/100 полностью выполнена. Вслед за школами и спортивными объектами, строительные работы закончены в 100 детских садах по всей стране", - сказано в сообщении.

Отмечается, что таким образом для почти 6 тысяч детей созданы новые места в детских садах.

Пресс-служба также сообщила, что в 2020 году государство построило 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект.

Что этому предшествовало

Ранее в декабре Минрегион сообщил, что план по строительству спортивных объектов в рамках президентской программы "Большая стройка" полностью выполнен.

Также в декабре министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что в части строительства школ программа "Большая стройка" по итогам 2020 года будет перевыполнена на треть, вместо запланированных ста учебных заведений будут построены 130.

По словам Чернышова, президентская программа "Большая стройка" в 2021 году продолжится, половина финансирования Фонда регионального развития (ФРР) будет направлена на строительство объектов социальной инфраструктуры.

По словам министра финансов Сергея Марченко, проект государственного бюджета Украины на 2021 год предусматривает выделение 89 миллиардов гривень на программу "Большая стройка".

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Автор: Павел Степанец