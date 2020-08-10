Microsoft выплатила "белым" хакерам премий на $13,7 миллионов

Microsoft запустила шесть новых программ выплат денежных вознаграждений. Сумма максимального вознаграждения достигает $200 тысяч.

С 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года корпорация Microsoft выплатила "белым" хакерам за обнаруженные уязвимости в ее продуктах премий на общую сумму 13,7 млн долларов.

Об этом сообщает ITC.

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Отмечается, что эта сумма была почти в три раза больше суммы вознаграждений за аналогичный период прошлого года (4,4 млн долларов).

В этом году Microsoft запустила шесть новых программ выплат денежных вознаграждений за выявление уязвимостей и два новых гранта на исследования, которые, по ее утверждению, принесли более 1000 соответствующих отчетов от более 300 исследователей из шести континентов. Всего таких Bounty-программ в Microsoft насчитывается 15.

Максимальное вознаграждение

Сумма максимального вознаграждения критической уязвимости в Microsoft достигает 200 тысяч долларов.

За первый месяц действия программы поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty система закупок Prozorro стала более устойчивой к кибератакам, 6 баг хантеров нашли 53 уязвимости, которые были устранены.

Еще одно предложение для "белых" хакеров

В мае 2020 года Государственное предприятие Prozorro предложило "белым" хакерам взломать систему госзакупок.

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