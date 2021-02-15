Объединенная компания может стать гигантом на рынке микросхем.

Крупные технологические компании Google, Microsoft и американский производитель микросхем Qualcomm выступили против приобретения Nvidia британского разработчика микросхем Arm за $40 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

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Как пишет издание, компании заинтересованы в том, чтобы сделка не состоялась.

Как пишет CNBC, американский производитель микросхем Qualcomm заявил, что он выступает против приобретения Nvidia британского разработчика микросхем Arm за $40 млрд.

В случае закрытия сделки, Nvidia получит контроль над важным поставщиком, который лицензирует основные технологии микросхем таким компаниям, как Apple, Intel, Samsung, Amazon и китайской Huawei.

Что такое Arm

Британская Arm выдает лицензии на разработку микросхем и соответствующий программный код всем желающим.

Что этому предшествовало

В сентябре 2020 года стало известно о планах американской компании Nvidia купить британского разработчика микросхем Arm Holdings у японского конгломерата SoftBank стало известно. Отмечалось, что эта сделка может стать самой крупной в индустрии микросхем за всю ее историю.

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Автор: УНИАН