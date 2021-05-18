Кабмин уволил Климашевского по его собственному желанию.

Кабинет министров уволил Анатолия Климашевского с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Соответствующее распоряжение от 17 мая опубликовано на сайте правительства.

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Отмечается, что Кабмин уволил Климашевского по его собственному желанию.

Когда Климашевский был назначен замминистра

Кабинет министров Украины назначил Анатолия Климашевского заместителем министра инфраструктуры в августе прошлого года.

Сегодня, 18 мая, предполагается внеочередное заседание Верховной Рады Украины, где будут рассматривать кадровые вопросы, в частности увольнение Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры.

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Автор: Павел Степанец