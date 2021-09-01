Государственное финансирование программы из бюджета предусмотрено уже с 2022 года.

Кабинет министров утвердил научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы.

Соответствующую постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Отмечается, что целью программы является содействие созданию на базе предприятий отечественной авиационной промышленности конкурентоспособного, интегрированного в мировую авиационную промышленность авиационного промышленного комплекса, улучшение кадрового потенциала в этой сфере, совершенствование лабораторных и исследовательских баз учебных заведений.

В правительстве ожидают, что такой комплекс сможет создавать авиационную технику и технологии не только для государства, но и для экспорта на внешние рынки.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, государственное финансирование программы из бюджета предусмотрено уже с 2022 года.

По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, объем реализованной авиационной продукции к 2030 году благодаря выполнению программы оценивается в 300-350 млрд грн.

"Это позволит направить в бюджеты всех уровне около 100-120 млрд грн и обеспечить рост среднемесячной зарплаты занятых в отрасли в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом, в частности до 21 тыс. грн", - сказал он.

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По его словам, реализация программы призвана сохранить не менее 50 тыс. работников отрасли и создать не менее 6 тыс. новых рабочих мест к 2030 году.

Авиастроение в Украине

В июле 2020 года Кабинет министров поддержал распоряжение о продлении до 2030 года стратегии возрождения отечественного авиастроения, которая ранее была утверждена на период до 2022 года.

В июне 20221 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня 2021 года "О развитии самолетостроительной отрасли Украины".

Ранее Зеленский не раз заявлял о желании создать государственную авиакомпанию с самолетами, которые будут производиться государственным предприятием "Антонов".

Автор: Павел Степанец