Кабинет министров должен в течение месяца утвердить Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня 2021 года "О развитии авиастроительной отрасли Украины".

Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства.

Как говорится в указе, Кабинет министров должен в течение месяца утвердить Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы, а также представить видение того, как могут быть реализованы долгосрочные масштабные проекты, например, "Воздушный старт" и "Национальный авиаперевозчик".

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Министерству обороны поручено проработать вопрос включения в Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники обновление парка самолетов и вертолетов, в том числе, боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178.

Министерству иностранных дел совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины поручено содействовать продвижению продукции отечественной авиастроительной отрасли на внешних рынках, а также вести поиск потенциальных партнеров с целью интеграции Украины в мировую авиационную промышленность. В 2021 году министерства в установленном порядке должны принять меры по заключению соглашений о стратегическом сотрудничестве с иностранными партнерами в сфере авиастроения, обеспечить дальнейшее сопровождение развития международного сотрудничества по определенным программам с соблюдением национальных интересов.

Задачей Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Национальной академией наук являются меры по импортозамещению авиационной продукции, в том числе подшипников специального назначения, электронных компонентов.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Решение СНБО о развитии авиаотрасли

4 июня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о развитии отечественной авиастроительной отрасли на ближайшие годы.

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Автор: Дмитрий Шварц