Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил трех заместителей министра экономики — Владимира Гринюка (первым заместителем министра), Кристину Голубицкую и Сергей Теленика.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
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"В связи с переименованием Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Новикова Ирина Юрьевна продолжает работать в должности заместители министра экономики (продолжено выполнение обязанностей)", - написал он.
Также Гончаренко отметил, что Кабмин сегодня уволил с должностей заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергея Глущенко и Александра Романишина.
Назначение Любченко
20 мая Верховная Рада назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
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