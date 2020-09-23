Соглашение будет подписано 1 октября на саммите Украина - ЕС.

Международные финансовые партнеры из Европейского Союза готовы выделить Украине 300 млн евро кредита на термомодернизацию объектов социальной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Василий Лозинский.

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Необходимая сумма

«На саммите Украина - ЕС, который запланирован 1 октября, уже предварительно одобрено подписание соглашения на 300 млн евро для термомодернизации объектов социальной сферы. Это детские сады, школы, больницы. Мы активно работаем, есть определенные бюрократические вещи», - сказал он.

Сроки

Лозинский отметил, что документ планируется подписать 1 октября при участии президента Украины.

Концепция

В конце января правительство Украины утвердило Концепцию реализации государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий в части увеличения количества зданий с близким к нулевому уровнем потребления энергии, и Национальный план увеличения количества таких зданий.

В частности, планом предусмотрены мероприятия, направленные на стимулирование на протяжении 2020-2030 годов застройщиков и владельцев зданий к переходу на строительство новых и реконструкцию существующих зданий с соблюдением высоких стандартов энергоэффективности - зданий с приближенным к нулевому уровнем потребления энергии (НПЭЗ).

В июне Европейский инвестиционный банк сообщил, что предоставит Украине 300 млн евро кредита на энергоэффективность общественных зданий.

Специальный фонд

В июне 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда Украины.

Фонд начал работу в апреле 2019 года. Программы фонда предусматривают компенсацию 50% затрат на замену в многоэтажном секторе строительных материалов более эффективными, энергоаудит, проектные и энергосервисные работы.

В сентябре фонд анонсировал запуск программы "Энергодом" по финансированию комплексных проектов энергомодернизации многоэтажек, которая позволит сократить потребление газа до 1,5 миллиарда кубометров за пять лет.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Министерством энергетики и защиты окружающей среды план по энергомодернизации жилого фонда на 2020 год.

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Автор: Анна Бредихина