По словам Качки, юридически это предложение может быть одобрено уже в апреле, поскольку его уже предложили на рассмотрение Европейской комиссии.

Украине удалось достичь консенсуса с Европейской комиссией насчет запрета на импорт в страны-члены блока сельхозпродукции из России и Беларуси. Соответствующий запрет Еврокомиссия может принять уже в апреле. Следующий шаг - запрет металлопродукции из этих стран. Об этом заявил Тарас Качка, заместитель министра экономики, торговый представитель Украины на Саммите экспортеров.

По словам Качки, юридически это предложение может быть одобрено уже в апреле, поскольку его уже предложили на рассмотрение Европейской комиссии. Он отметил: для Украины это очень "хороший документ", поскольку позволяет расширять такой же механизм запрета импорта на другие неаграрные товары из стран-агрессорок, которые до сих пор не подпали под санкции - прежде всего, товары металлургии.

"Для нас важно реализовать проект вытеснения российского сырья и полуфабрикатов, и замены их украинскими", - пояснил он.

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Как известно, несмотря на введенные против России санкции, горно-металлургический комплекс РФ продолжает получать значительные прибыли от экспорта продукции в Евросоюз. Так, за 2023 год ЕС импортировал металлопродукции из РФ на 2,4 млрд евро. И хотя показатели уменьшились по сравнению с 2022 годом, поставки пока остаются на высоком уровне.

Кроме того, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года и фактически ослабил ранее введенные ограничения. Это вызвало волну критики со стороны европейских и украинских металлургов, поскольку фактически это послабление привело к искажению конкуренции на европейском рынке.