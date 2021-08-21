После скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, наблюдается снижение спроса и цен на кукурузу и металлургическую продукцию.

То, что цены на руду падают после роста - нормальная мировая практика, поэтому правительство должно не перекрывать бизнесу кислород, а позаботиться о его поддержке.

Об этом заявила Ксения Оринчак, исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины.

"Вообще весь добывающий сектор подпадает под риски колебания цен. Потому что есть сырье, которое на бирже покупается, и не на бирже. И это постоянный риск как для бизнеса, так и для государства" - объясняет Оринчак.

Именно поэтому, по ее убеждению, формирование ренты на руду с учетом ее стоимости на международных биржах может дать не прибыль в бюджет, а наоборот - потери.

"Если мы будем это привязывать (к биржевым ставкам - ред.) и еще увеличивать налоги, то, безусловно, будет терять и государство, будет терять и безнес. Нам главное в этом разрезе не топить бизнес, а помогать ему" - подчеркнула она.

Оринчак также убеждена, что в ситуации, когда идет ценовой спад, государство должно не перекрывать воздух украинским компаниям.

"Эти компании делают доброе дело – заводят в страну валюту и дают рабочие места. А это, опять же - бюджет и налоги", - резюмировала Оринчак.

Как известно, после скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, наблюдается снижение спроса и цен на кукурузу и металлургическую продукцию. Так, в этот четверг на азиатских рынках фьючерсы на руду с 62-процентным содержанием железа в Сингапуре подешевели на 10% - до $134 за тонну. Это минимум за последние 8 месяцев.

Комментируя ситуацию с ценами, экономист Борис Кушнирук отметил, что теперь перед украинской властью стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет, а вместе с ней может обвалиться и курс гривны.

Автор: Иван Бойко