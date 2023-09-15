Проект бюджета предлагает увеличить специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2024 году с 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук.

Кабинет министров планирует в 2024 году увеличить ставки акциза на сигареты на 20 процентов.

Об этом говорится в проекте бюджета на 2024, который обнародовал член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Телеграм-канале. В частности, проект бюджета предлагает увеличить специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2024 году с 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук.

Кроме того, вырастет минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога также на 20% – с 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 штук.

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В то же время правительство планирует сохранить ставку акциза на ликеро-водочные изделия на уровне 133,31 грн за 1 литр 100% спирта, на пиво - на уровне 59,82 грн 59,82 за литр 100% спирта.

Кроме того, правительство предлагает сохранить акциз на бензин на уровне 213,5 евро 1000 литров, на дизельное топливо 139,5 евро, на сжиженный газ – 52 евро.

Налоговое перераспределение

Кабмин Украины подал законопроект, которым предлагается налог с доходов физических лиц, собираемый с военнослужащих, и который сейчас составляет львиную долю местных бюджетов, направить на закупку техники и собственное производство оружия.

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