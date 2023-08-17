В пригороде столицы встречается более дорогое жилье, чем в некоторых районах Киева, из-за разницы в цене старого и нового жилого фонда.

В августе все большую актуальность традиционно приобретает вопрос аренды жилья и поиска самых выгодных цен. Самое дешевое жилье можно найти на левом берегу Киева, в частности, на Лесном массиве и Троещине, а также в пригороде столицы, однако и там встречаются более высокие цены на новые квартиры, говорится в исследовании Bird.

Итак, на левом берегу столицы самые дешевые квартиры можно найти в западной части. На Лесной жить дешевле, чем в ближайшем от нее пригороде – Броварах. Медиана стоимости однокомнатной квартиры на Лесной – 6 500 грн, двухкомнатную можно снять за 8 000 грн, трехкомнатную - за 9 500 грн.

На Троещине однокомнатную квартиру можно арендовать за 7 000 грн, двухкомнатную – 8 500 грн, трехкомнатную – за 10 000 грн. На Воскресенке цены примерно такие же, только трехкомнатные квартиры ощутимо дешевле – можно найти за 8 800 грн.

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Медиана цены однокомнатной квартиры на Березняках и Харьковском 9 000 грн, трехкомнатной - 13 000 грн и 16 200 грн. На Осокорках цены уже выше: 11 800 грн за однокомнатную квартиру, 14 000 грн – за двухкомнатную, 16 200 грн – за трехкомнатную.

На Борщаговке медиана цены однокомнатной квартиры составляет 8 000 грн, двухкомнатной – 10 000 грн, трехкомнатной – 13 000 грн. дороже в районе Святошина – 11 400 грн за однокомнатную квартиру, 15 000 – за двухкомнатную, 18 000 грн – за трехкомнатную.

На Оболони однокомнатная квартира обойдется в среднем в 10 000 грн. двухкомнатную можно арендовать за 14 000 грн, а трехкомнатная будет уже стоить 23 200 грн. На Виноградаре цены ниже – однокомнатную можно найти за 8 700 грн, двухкомнатную – за 10 000 грн и трехкомнатную – за 11 800 грн.

Пригород столицы

В Борисполе одни из самых дешевых однокомнатных квартир - 6 500 грн. Трехкомнатную для всей семьи также не найти дешевле во всем пригороде – 8 500 грн. Время в пути до метро из центра Борисполя – 22 км по весьма хорошей дороге. А вот если ехать машиной из Борисполя в центр Киева утром в час пик, то в связи с перекрытыми мостами время на дорогу может достигать 2 часов. Однако всегда можно оставить машину возле метро и воспользоваться общественным транспортом, отмечают в Bird.

Почти такие же цены на жилье с юго-восточной стороны Киева – Бучи и Ирпени. Медиана цены однокомнатной квартиры в Буче, Ирпене - 8000 грн, в Коцюбинском, что чуть ближе к Киеву - уже 8 200 грн. До ближайшей станции метро от Бучи – 17 км, а от Коцюбинского – 4 км, с Виноградаря – 7 км.

В Броварах однокомнатная квартира обойдется в 8 000 грн. Двухкомнатная квартира обойдется в 10 000 грн в месяц, трехкомнатная - в 12 000 грн. Относительно транспортной развязки, из Броваров на Лесную, где есть метро, 15 км, есть много общественного транспорта. Если добираться в час пик из Броваров в центр Киева, то опять же мосты, пробки — время в пути в среднем — 1,5 ч. Так что лучше пользоваться общественным транспортом.

"Следующий пригород - северная сторона Киева и Вышгород. Это Киевская ГЭС и так называемое Киевское море — любимое место отдыха киевлян на выходных. Медиана стоимости однокомнатной квартиры в Вышгороде - 8 500 грн, это дороже Борисполя, однако до метро почти вдвое меньше — 12 километров. Пробки все равно утром в час пик будут, но они везде есть", - говорится в исследовании.

От Софиевской Борщаговки до ближайшей станции метро 8 км, от Чаек - 7 км, однако машиной так же придется стоять в пробках более часа до центра Киева. Стоимость однокомнатной квартиры на Софиевской Борщаговке 9 000 грн, что дороже, чем на Борщаговке. Причина - старый и новый жилой фонд. За двухкомнатную квартиру придется выложить 14 000 грн, трехкомнатные квартиры сильно дороже чем в ближайших окрестностях города (19 500 грн), однако в Чайках немного дешевле – 16 000 грн.

Юго-западная часть - это правый берег Днепра, следовательно без мостов к центру и пробок в них. От ближайших Новоселок до метро всего 3 км, от самого отдаленного Вишневого — 10 км. В Новоселках однокомнатная квартира дороже, чем в некоторых частях Киева (11 400 грн), однако в Вишневом те же 8 000 грн. В целом этот пригород кажется самым дорогим, как и окрестности столицы, однако они являются едва ли не самыми удобными по времени на дорогу. В час пик время машиной от Вишневого до ближайшего метро дорога займет — 40 мин.

Недвижимость в Киеве

Как сообщал УНИАН, в апреле 2023 года самые низкие цены на аренду квартир в Киеве были в трех районах - Святошинском, Днепровском и Деснянском, тогда цены на аренду за месяц стартовали от 5 тыс. гривен.

Тогда же самые высокие цены на аренду жилья хранились на западе Украины. Лидером по стоимости недвижимости остается Ужгород.

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