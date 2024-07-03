Агрономы: Использование безопасных СЗР делает невозможной потраву пчел

Медоносная пчела - основной опылитель цветочных растений. При своевременном информировании и использовании безопасных инсектицидов потравы насекомых не будет.

Об этом говорит главный агроном ИМК Александр Гирман, пишет AgroPortal.ua.

Его коллега по рынку, главный агроном ГК Агро-Регион Юрий Лысак добавляет, что на рынке достаточно СЗР, которые при соблюдении всех регламентов безопасны для пчел. Главное, по его словам, не пользоваться фальсификатом и не проводить обработку в дневные часы и во время цветения.

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В свою очередь заместитель главного агронома "Агрейн" Тарас Корниенко отмечает, что пасечники, которые действительно переживают за своих пчел, быстрее находят производителя, чем аграрий их, интересуются посевами и препаратами, которые применяются.

"Если сельхозпроизводители и пасечники идут друг другу навстречу, то негативных последствий в этом вопросе легко избежать. Не нужно искать камни преткновения в том, что аграрии что-то не то внесли, и пчелы погибли, а общаться и договариваться. Необходимо выполнять все меры безопасности работы с пестицидами, использовать разрешенные нетоксичные продукты, вовремя предупреждать пасечников о начале работ. Сами пасечники в случае необходимости должны закрывать ульи. Это фактически или ночь, или сутки - и не будет никаких проблем", - констатирует Корниенко.

При этом пасечник из Сумщины, владелец бренда "Папкина Пасека" Сергей Папка констатирует, что постоянный диалог с агропроизводителями края и использование последними качественных химикатов делает невозможным потраву пчел и возникновение конфликтных ситуаций.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины подтверждают, что постоянный диалог в необходимом треугольнике "пасечник - агропроизводитель - орган местного самоуправления" есть, и полномасштабное вторжение не помешало ему положительно эволюционировать.

"Самый сложный период, когда диалог отсутствовал, мы прошли в предыдущем десятилетии, и к нему, убежден, не вернемся. Конечно, не все идеально. Случаи потравы пчел продолжают фиксировать, поэтому ведомство ввело спецмониторинг для сбора соответствующей информации", - отмечает в. и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Между пчеловодами и агропроизводителями могут быть и рыночные отношения с фиксированными финансовыми обязательствами. Подобная практика есть в Агро-Регион на участках гибридизации подсолнечника.

"Для получения высококачественного продукта одним из требований компании-производителя семян подсолнечника является опыление пчелами. Агро-Регион, придерживаясь рекомендованных агромероприятий, нанимает пчеловодов, которые специализируются на опылении. На опыление одного гектара необходимо 4 пчелосемьи, соответственно на участке гибридизации на 160 га у нас задействовано 640 пчелосемей", -добавляет главный агроном ГК Агро-Регион Юрий Лысак.

Вместе с тем в компании-производителе СЗР со своей стороны также призывают ответственно относиться к использованию химических препаратов, а еще - внедрять элементы интегрированной защиты с целью улучшения эффективности путем уменьшения пестицидной нагрузки, сокращения стрессовых факторов для растений и в результате повышать урожайность и качество агропродукции.

"Нужно учитывать вопрос резистентности. Революционно новых действующих веществ нет, а к частым повторным внесениям препарата растения и вредные организмы быстро приспосабливаются, и получаем резистентность. В таком случае нужно увеличивать дозу или кратность обработок, что добавляет нагрузку на окружающую среду, негативно сказывается на биоразнообразии и, в частности, на насекомых-опылителях. Поэтому это побуждает нас обратиться к интегрированной защите в рамках программы устойчивого земледелия", - говорит руководитель группы региональных технических экспертов компании "Сингента" в Украине Александр Зозуля.