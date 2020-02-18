В Украине станет вдвое больше центров предоставления админуслуг - вице-премьер

Помогает реализовать эту цель Программа "U-LEAD с Европой".

Количество центров предоставления административных услуг в Украине до конца 2020 года вырастет почти вдвое - до 1400 с 800.

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Об этом во время конференции "Приближая услуги" Программы "U-LEAD с Европой" заявил вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Цель амбициозная - 1400 центров, поэтому сегодня благодаря нашим донорам, Европейскому союзу, Германии, Дании, Эстонии, Польши, Швеции мы можем с помощью программы "U-LEAD с Европой" осуществить следующий шаг и в этом году открыть следующие ЦПАУ, которые для многих граждан дадут качественные, быстрые, надежные, простые административные услуги", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Вице-премьер-министр также напомнил, что первый этап реформы децентрализации в этом году планируют завершить местными выборами, которые должны состояться осенью.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года Кабинет министров на сегодняшнем заседании запустил пилотный проект электронных квитанций об оплате административных услуг.