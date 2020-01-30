"Дія" приостанавливается: Минцифры перенесло на неделю презентацию приложения из-за "форс-мажорных обстоятельств"

Она должна была состояться сегодня с участием президента и премьер-министра.

Министерство цифровой трансформации отменила сегодняшнюю презентацию мобильного приложения «Дія» в рамках реализации проекта «Государство в смартфоне», перенеся её на неделю.

Читайте такжеСтала известна дата релиза "государства в смартфоне" (видео)

«Вынуждены сообщить, что презентация мобильного приложения «Дія» и национальной онлайн-платформы «Дія. Цифровое образование», запланированная 30 января, переносится и состоится через неделю. Новую дату мы сообщим чуть позже. Искренне извиняемся за неудобства и благодарим за понимание и поддержку!», - сообщила пресс-служба Минцифры.

В министерстве не уточнили, что послужило причиной переноса презентации, при этом анонсировалось участие в ней президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации ранее заявило, что намерено запустить портал цифрового государства «Дія» («Государство в смартфоне»), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут оказание всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал реализацию программы «Государство в смартфоне» одной из самых приоритетных для правительства.