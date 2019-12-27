Со смартфоном и без единого документа: Федоров назвал онлайн-услуги, которые появятся через год

По словам Федорова, уже через год украинцы будут иметь электронные паспорта, права, техпаспорт и страховку.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о том, каких результатов цифровой реформы он ожидает через год.

В интервью журналу НВ Федоров рассказал, что уже через год украинцы будут иметь электронные паспорта, права, техпаспорт и страховку.

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«Все это мы планируем запустить уже в январе следующего [2020] года, — пояснил министр. — Наготове также студенческий и ученический билеты, пенсионное удостоверение. Через год люди будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа».

В ответ на замечание журналистки НВ о том, что через год в Украине, в лучшем случае, появится мобильное покрытие на основных магистралях страны, Федоров пояснил: «У нас предусмотрена офлайн-работа приложения. Есть система QR-кодов, которая позволит проверить подлинность документов».

Он также рассказал, какие онлайн-услуги появятся в ближайшее время для бизнесменов.

«Электронные процедуры открытия и закрытия компаний, возможности для уплаты налогов, уведомления об изменении статуса их компании, всякие антирейдерские штучки, — перечислил министр, тут же оговорившись, что надеется, что этот список будет коротким. — Я хочу, чтобы государство по минимуму регулировало бизнес, надеюсь, так и будет».

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Кабинет министров Украины презентовал услугу «электронный кабинет застройщика», которая на первом этапе запуска будет доступна для строительных объектов с классом последствий СС1 (незначительный).