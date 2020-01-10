В Украине ускорят выплату соцпомощи до 1-3 дней

Для перераспределения расходов не понадобится решение правительства.

Министерство социальной политики изменило механизм финансирования социальных выплат, что позволит выдавать деньги населению гораздо быстрее, в течение 1-3 дней.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, Минсоцполитики превратило часть выплат из субвенций в бюджетные программы.

"Речь идет о помощи детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки, малообеспеченным семьям, при рождении ребенка, одиноким матерям и др. А также о выплате льгот и субсидий на ЖКХ и приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа в денежной форме", - цитирует пресс-служба заместителя министра Виталия Музыченко.

По его словам, соответствующие изменения позволят упростить администрирование этих расходов – например, при перераспределении расходов между регионами не потребуется принятие решения правительством, что раньше могло занимать несколько месяцев.

"Благодаря принятым решениям с 2020 года Минсоцполитики сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня", – цитирует пресс-служба Музыченко.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики Украины в этом году планирует перейти на новую модель оказания социальных сервисов в регионах и начнет финансировать непосредственно услуги, а не учреждения.