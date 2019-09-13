В Киеве за круглым столом будут говорить, как сделать украинские города устойчивыми и конкурентными

19 сентября 2019, в 9.00, в Доме Кабинета Министров Украины состоится Круглый стол на тему: «Разработка и внедрение планов регенерации городов: лучший международный опыт и возможности для Украины».

Мероприятие состоится в рамках подготовки к II международному ЭКСПО-конгрессу «Бизнес для Умных Городов» -2020 при поддержке Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Министерства развития общин и территорий Украины, Фонда развития городов и Ассоциации городов Украины.

К участию в Круглом столе приглашены Премьер-министр Алексей Гончарук, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов. Также, в мероприятии примут участие Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, Посол Испании в Украине Сильвия Йозефина Кортес Мартин, президент Фонда развития городов Владимир Пирус, а также международные и отечественные эксперты по развитию городов.

Своим опытом будут делиться:

Джорди Хереу , президент Iden City, мэр Барселоны с 2006 по 2011 года;

, президент Iden City, мэр Барселоны с 2006 по 2011 года; Эва Буфи , исполнитедьный директор Ardana Consultants, инициатор создания и первый исполнительный директор Центра передового опыта ЕЭК ООН «ГЧП для городов»;

, исполнитедьный директор Ardana Consultants, инициатор создания и первый исполнительный директор Центра передового опыта ЕЭК ООН «ГЧП для городов»; Виктор Мартинес дель Рей , директор по качеству и мобильности городов, г. Сант-Кугат дель Валлес, Испания;

, директор по качеству и мобильности городов, г. Сант-Кугат дель Валлес, Испания; Владимир Пирус , президент Фонда развития городов;

, президент Фонда развития городов; Любомыр Чорний , эксперт по развитию малого і середнего предпринимательства, регуляторной политики, местного экономического развития и бюджетной политики;

, эксперт по развитию малого і середнего предпринимательства, регуляторной политики, местного экономического развития и бюджетной политики; Ирина Запатрина, Бизнес для Умных Городов, Академия ПЧП и другие.

Круглый стол проводится в рамках подготовки к II международному ЭКСПО-конгрессу «Бизнес для Умных Городов» -2020, который состоится 22-24 апреля 2020 года и будет посвящен теме «Город 5.0: От дизайна до внедрения». «Бизнес для Умных Городов» - это глобальное мероприятие, цель которого собрать лидеров региона для решения проблемных вопросов в городах и поиска лучших партнеров для реализации проектов и оказания услуг.

Детальнее по ссылке: https://citydevelopment.fund/ru/activity/

Приглашаем представителей СМИ присоединиться к мероприятию. Предварительная аккредитация СМИ обязательна, до 16.00, 18 сентября, включительно. Контактное лицо для аккредитации и по вопросам информационного сотрудничества: Анастасия, тел.: 063 953 44 03, или pr.morhun@gmail.com.

Дата проведения: 19 сентября 2019 року. Начало в 9.30.

Место проведения: г. Киев, ул. Институтская 7, Дом Кабинета Министров Украини.