В РФ отказались выпускать укороченную версию авиалайнера Sukhoi SuperJet из-за отсутствия спроса

Первые поставки укороченных лайнеров ожидались в 2022 году.

Российское министерство промышленности и торговли отказалось от выпуска укороченной версии авиалайнера Sukhoi SuperJet, рассчитанной на 75 мест. Решение объяснили отсутствием спроса на эти самолеты.

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Как сообщают российские «Ведомости», об этом журналистам рассказал председатель совета директоров и совладелец авиаперевозчика S7 Group Владислав Филев.

«Я был недели две назад на совещании по развитию региональной авиации, и там один из руководителей Минпромторга доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса. У них основной заказчик – «Аэрофлот», и он берет 100-местную машину», – отметил Филев.

Самолеты SSJ75 на 75 мест уже успела заказать S7 Group. Предварительное соглашение о заказе 75 этих самолетов S7 Group подписала с «Гражднскими самолетами Сухого» в апреле 2018 года. Первые поставки укороченных лайнеров ожидались в 2022 году.

Другой участник совещания рассказал журналистам, что доклад делал замминистра промышленности Олег Бочаров. Человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; владеет ГСС), подтвердил, что SSJ75 разрабатываться не будет.

Напомним, базовый Sukhoi SuperJet (SSJ100) стал первым полностью новым авиалайнером, спроектированным в постсоветской России. На сегодня построено свыше 190 машин. Этого недостаточно для того, чтобы проект перестал быть убыточным.

Напомним, в мае в аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, на борту самолета возник пожар. В результате катастрофы погиб 41 человек.