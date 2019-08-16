Maddox пожаловался президенту на Генпрокуратуру

17:47, 16 августа 2019
Разное
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УНИАН

«Учитывая, что судебная система Украины не способна обеспечить защиту нарушенных прав «Маддокс Украина», доводим указанную информацию до высшего руководства страны, руководителей правоохранительных органов, журналистов и общественности и просим посодействовать общественному резонансу указанных нарушений со стороны ГПУ», — говорится в письме, датированном 12 апреля и подписанным директором Александром Мацупой.

В письме «Маддокс» отмечает, что его работа из-за действий правоохранителей остается заблокированной. По состоянию на 1 июля в режиме «импорт» и «таможенный склад» у компании были запасы 38,4 тыс. т ДТ.

Ранее enkorr сообщал, что 8 июля Печерский районный суд по ходатайству Генпрокуратуры арестовал банковские счета и лимит НДС в системе электронного администрирования компании «Маддокс Украина», заблокировав тем самым работу компании. Арест наложен в рамках уголовного производства от 2017 г. по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Первое упоминание об ООО «Маддокс Украина» в открытых материалах расследования датировано летом 2019 г.

18 июля этот же суд повторно арестовал счета и лимит НДС «Маддокса».

«Действия прокурора ГПУ Мазура о повторной подаче ходатайства об аресте уже арестованного имущества «Маддокс Украина» свидетельствуют о целенаправленных действиях указанного лица по достижению одной цели — как можно дольше блокировать законную работу «Маддокс Украина», — говорится в письме Президенту.

8 августа 2019 г. компании удалось добиться отмены лимита НДС, наложенного 8 июля.

Справка enkorr

ООО «Маддокс Украина» является дочерней структурой швейцарского трейдера Maddox — второго крупнейшего поставщика топлива в Украину морским транспортом по итогам прошлого года. В 2018 г. Maddox S.A. продал в Украину около 182 тыс. т ДТ и авиакеросина.

Непосредственно украинская «дочка» — «Маддокс Украина», из этого объема получила примерно 62 тыс. т. Компания является известным участником рынка, работая с нескольких базисов по всей Украине.

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