Maddox пожаловался президенту на Генпрокуратуру

Компания «Маддокс Украина» направила обращение к Президенту Владимиру Зеленскому с жалобой на действия Генеральной прокуратуры, добившейся ареста лимита НДС и банковских счетов компании.

Копия письма обнародована на сайте «Цензор.Нет».

«Учитывая, что судебная система Украины не способна обеспечить защиту нарушенных прав «Маддокс Украина», доводим указанную информацию до высшего руководства страны, руководителей правоохранительных органов, журналистов и общественности и просим посодействовать общественному резонансу указанных нарушений со стороны ГПУ», — говорится в письме, датированном 12 апреля и подписанным директором Александром Мацупой.

В письме «Маддокс» отмечает, что его работа из-за действий правоохранителей остается заблокированной. По состоянию на 1 июля в режиме «импорт» и «таможенный склад» у компании были запасы 38,4 тыс. т ДТ.

Ранее enkorr сообщал, что 8 июля Печерский районный суд по ходатайству Генпрокуратуры арестовал банковские счета и лимит НДС в системе электронного администрирования компании «Маддокс Украина», заблокировав тем самым работу компании. Арест наложен в рамках уголовного производства от 2017 г. по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Первое упоминание об ООО «Маддокс Украина» в открытых материалах расследования датировано летом 2019 г.

18 июля этот же суд повторно арестовал счета и лимит НДС «Маддокса».

«Действия прокурора ГПУ Мазура о повторной подаче ходатайства об аресте уже арестованного имущества «Маддокс Украина» свидетельствуют о целенаправленных действиях указанного лица по достижению одной цели — как можно дольше блокировать законную работу «Маддокс Украина», — говорится в письме Президенту.

8 августа 2019 г. компании удалось добиться отмены лимита НДС, наложенного 8 июля.

Справка enkorr

ООО «Маддокс Украина» является дочерней структурой швейцарского трейдера Maddox — второго крупнейшего поставщика топлива в Украину морским транспортом по итогам прошлого года. В 2018 г. Maddox S.A. продал в Украину около 182 тыс. т ДТ и авиакеросина.

Непосредственно украинская «дочка» — «Маддокс Украина», из этого объема получила примерно 62 тыс. т. Компания является известным участником рынка, работая с нескольких базисов по всей Украине.