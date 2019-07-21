Ко дню металлурга Метинвест открыл дорогу в Запорожье

Строительство дороги выполнено в рамках реализации проекта по экологической модернизации сталеплавильного производства "Запорожстали" с дальнейшим строительством кислородно-конвертерного цеха.

Группа "Метинвест" в Запорожье завершила строительство новой дороги Северное шоссе, соединяющей Заводский р-н с центром города.

Автомагистраль полностью соответствует современным стандартам строительства и сертифицирована Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

Северное шоссе построено без привлечения бюджетных ресурсов, на проект было направлено 220 млн грн. собственных средств группы "Метинвест" и комбината "Запорожсталь".

В рамках проекта построена четырехполосная автомагистраль вместо прежней двухполосной дороги, что позволило вдвое увеличить пропускную способность шоссе – более чем до 16 тыс. машин в сутки.

С целью обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, между встречными полосами и по обочинам дороги установлены барьерные ограждения. С этой же целью велосипедная дорожка вынесена за проезжую часть и обустроена вдоль пешеходной зоны.

Качественное освещение дороги обеспечивают энергоэффективные LED-фонари. Также комбинат установит 4 остановочных комплекса – по 2 в каждом направлении.

В дальнейшем "Запорожсталь" планирует выполнить рекультивацию отвалов вдоль дороги для снижения пыления, высадить почвозакрепляющие растения и молодые саженцы деревьев.

Строительство дороги выполнено в рамках реализации проекта по экологической модернизации сталеплавильного производства "Запорожстали" с дальнейшим строительством кислородно-конвертерного цеха.

"Северное шоссе – это дорога к новому, еще более безопасному для экологии кислородно-конвертерному цеху, который будет возведен в Запорожье. Группа выполняет взятые на себя обязательства и продолжает инвестировать в экологическую модернизацию комбината "Запорожсталь". Это строительство – еще один пример ответственного отношения группы "Метинвест" к окружающей среде", - подчеркнул генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.