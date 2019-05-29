Оборудование легкой и текстильной промышленности исключили из категории повышенной опасности

В феврале 2018 года в Украине оборудование легкой и текстильной промышленности было признано оборудованием повышенной опасности, что было непонятно бизнесу.

В Украине оборудование легкой и текстильной отраслей исключено из категории повышенной опасности, так как при соблюдении техники безопасности производственные травмы маловероятны.

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Как сообщили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), изменения были внесены в правительственное постановление от 10 апреля в порядок выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.

"Приравнивание оборудования легкой и текстильной отраслей по уровню опасности к оборудованию, к примеру, химической, нефтедобывающей, литейной отраслей, было несколько странной ситуацией для компаний. Бизнес благодарен Минсоцполитики, что наконец эту норму удалось исключить", - цитирует пресс-служба координатора западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации Юлию Легкую.

Согласно сообщению, в феврале 2018 года оборудование легкой и текстильной промышленности было признано оборудованием повышенной опасности, однако бизнесу было непонятно, почему именно эти две отрасли попали в данную категорию, ведь конкретных исследований, подтверждающих этот факт - не было.

Так, ранее компании, которые использовали швейное оборудование, должны были проходить экспертизу и получать разрешение на оборудование. При этом, если такого разрешения компания не имела, инспекторы департамента охраны труда имели право выдать предписание, которым запрещалась эксплуатация оборудования, что, в свою очередь, приводило к остановке деятельности компании.

Кроме того, в сообщении отмечается, что необходимость получать разрешение создавала дополнительные финансовые затраты для компании. В качестве примера ЕБА отметила, что одна из компаний, на балансе у которой 18 машин, должна была бы заплатить около 40 тысяч гривень за проведение экспертизы.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейская Бизнес Ассоциация выступила за необходимость введения ограничений на использование одноразовых пластиковых изделий для защиты окружающей среды.