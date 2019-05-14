Украина начала антидемпинговое расследование по импорту стальных труб из Китая

Межведомственная комиссия отметила, что есть основания считать, что импорт в Украину труб происхождением из КНР мог осуществляться по демпинговым ценам.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) сегодня, 14 мая приняла решение о начале антидемпингового расследования относительно импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

В сообщении сказано, что в Минэкономразвития поступила жалоба от национального производителя, в которой сообщается, что в 2015-2018 годах цены импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китайской Народной Республики были ниже цен на подобный товар национального производителя, а в 2018 году цены импорта были ниже себестоимости товара отечественного производителя.

В то же время в 2018 году против 2015-го рост объемов импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая составил 356%.

"Межведомственная комиссия установила, что национальный производитель привел достаточно доказательств, на основании которых можно считать, что импорт в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб происхождением из КНР мог осуществляться по демпинговым ценам. Поэтому МКМТ приняла решение о начале антидемпингового расследования", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, товарооборот между Украиной и Китаем в январе-ноябре 2018 года увеличился на 1,1 миллиарда долларов по сравнению со всем 2017 годом и составил 8,82 миллиарда долларов. Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Самой большой статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие.