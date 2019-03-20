Гонконг инвестирует $80 миллиардов в создание искусственных островов - СМИ

За счет этого власти города планируют решить жилищную проблему.

Власти Гонконга оценили грандиозный план по возведению искусственных островов для решения жилищной проблемы города в 624 миллиардов гонконгских долларов (79,5 миллиарда долларов).

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание South China Morning Post.

"Это будет самый дорогой инфраструктурный проект в истории города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о проекте под названием Lantau Tomorrow Vision. Он предполагает создание двух искусственных островов в акватории, прилегающей к крупнейшему здесь гористому острову Лантау, и соответствующей транспортной инфраструктуры. Для этого предстоит "отвоевать" у моря в общей сложности 1,7 тыс. га.

"Предполагается, что на искусственных островах будет построено 260 тысяч квартир, 70% которых будет отведено под социальное жилье. Насыпные работы планируется начать в 2025 году, а первые жильцы смогут заселиться в дома к 2032 году", - подчеркивает издание.

Гонконгский рынок недвижимости считается самым дорогим в мире, что связано с нехваткой свободной земли. В этих условиях многие строительные проекты здесь ведутся на насыпных участках у моря и обходятся очень дорого. Несмотря на дефицит земли, местные власти исходят из необходимости не трогать национальные парки и холмистые заповедные зоны, на которые приходится 40% территории этого специального административного района Китая.