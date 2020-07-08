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Зеленский не исключает, что Украина опять начнет продавать медицинские маски за границу

20:30, 08 июля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство до конца недели рассмотрит вопрос об отмене запрета на экспорт средств медицинской защиты.

Об этом он сообщил во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области.

«Вы наверняка нас понимаете, почему мы так делали с самого начала (запретили экспорт средств медицинской защиты - УНИАН) - нам нужно было наполнение больниц и аптек (медицинскими масками - УНИАН). По поводу больниц, которые принимают заболевших COVID-19, у нас там все нормально с наполнением (средствами защиты - УНИАН), по поводу аптек, мне кажется тоже уже неплохо. Мы посмотрим на эту ситуацию - может и пришло время ... Давайте мы увидим все запасы. Не хочется в это верить, но мы должны быть готовы, если придет вторая волна», - заявил он.

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В свою очередь заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения изучит потребность учреждений здравоохранения в средствах защиты больниц, которые определены для приема больных COVID-19.

«Мы сейчас собираем потребность всех учреждений здравоохранения, не только первой волны, но и второй и третьей для того, чтобы они четко сказали предполагаемый план закупки средств индивидуальной защиты. Как только они предоставят эту потребность, мы вместе с Минэкономики оценим собственное производство и возможно в ближайшее время позволим квотный принцип экспортных продаж масок», - заявил Ляшко.

В свою очередь президент отметил, что «к концу недели мы поймем ... Если наполнение есть, то почему бы нет. Вы правы - если государство не делает вам заказ, государство должно открывать вам возможности».

Как сообщал УНИАН, 12 марта Кабинет министров до 6 июня ввел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства.

13 мая правительство досрочно сняло запрет на экспорт этилового спирта для медицинских целей, позволив поставки с 15 мая 2020 года вместо ранее установленного срока 1 июня.

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