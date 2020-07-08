Зеленский не исключает, что Украина опять начнет продавать медицинские маски за границу

Президент заявил, что правительство до конца недели рассмотрит вопрос об отмене запрета на экспорт средств медицинской защиты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство до конца недели рассмотрит вопрос об отмене запрета на экспорт средств медицинской защиты.

Об этом он сообщил во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области.

«Вы наверняка нас понимаете, почему мы так делали с самого начала (запретили экспорт средств медицинской защиты - УНИАН) - нам нужно было наполнение больниц и аптек (медицинскими масками - УНИАН). По поводу больниц, которые принимают заболевших COVID-19, у нас там все нормально с наполнением (средствами защиты - УНИАН), по поводу аптек, мне кажется тоже уже неплохо. Мы посмотрим на эту ситуацию - может и пришло время ... Давайте мы увидим все запасы. Не хочется в это верить, но мы должны быть готовы, если придет вторая волна», - заявил он.

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В свою очередь заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения изучит потребность учреждений здравоохранения в средствах защиты больниц, которые определены для приема больных COVID-19.

«Мы сейчас собираем потребность всех учреждений здравоохранения, не только первой волны, но и второй и третьей для того, чтобы они четко сказали предполагаемый план закупки средств индивидуальной защиты. Как только они предоставят эту потребность, мы вместе с Минэкономики оценим собственное производство и возможно в ближайшее время позволим квотный принцип экспортных продаж масок», - заявил Ляшко.

В свою очередь президент отметил, что «к концу недели мы поймем ... Если наполнение есть, то почему бы нет. Вы правы - если государство не делает вам заказ, государство должно открывать вам возможности».

Как сообщал УНИАН, 12 марта Кабинет министров до 6 июня ввел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства.

13 мая правительство досрочно сняло запрет на экспорт этилового спирта для медицинских целей, позволив поставки с 15 мая 2020 года вместо ранее установленного срока 1 июня.

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