В Украине заработал реестр розничных цен на товары первой необходимости и противоэпидемического назначения

Декларирование цен бизнесом является временной мерой на период карантина.

В Украине запустили реестр розничных цен на товары первой необходимости и противоэпидемического назначения.

Его создали по инициативе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в партнерстве с Министерством цифровой трансформации и Институтом аналитики и адвокации, сообщила пресс-служба Мінцифри на своем официальном веб-сайте.

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В частности, в случае увеличения цены больше чем на 5% бизнес обязан подать информацию об этом в реестр. После этого инспекторы проверяют предоставленную информацию, а украинцы через реестр имеют возможность ознакомиться с ней.

В Минцифры подчеркнули, что декларирование цен бизнесом является временной мерой на период карантина.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Кабинет министров Украины принял решение о введении государственного регулирования цен на ряд продовольственных товаров и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для борьбы с распространением COVID-19.

В перечень социально значимых продуктов вошли: вода минеральная без газа, птица (тушка куриная), яйца куриные категории С1, хлеб ржано-пшеничный, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), крупа гречневая, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, масло сливочное жирностью 72,5%, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта).

Что касается товаров противоэпидемиологического назначения, то к ним Кабмин отнес антисептики и дезинфицирующие средства, а также ряд лекарств. Кроме того, госрегулированию подлежат двадцать наименований средств индивидуальной защиты, среди которых медицинские маски, перчатки, костюмы, защитные очки, респираторы FFP2 и FFP3, бахилы, фильтры для масок и так далее.

Постановление вступило в силу 18 мая.

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