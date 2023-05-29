В частности отменяется ставка единого налога в 2% для плательщиков III группы.

Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, соответствующие изменения направлены на восстановление довоенного состояния системы налогообложения.

"Принятие законопроекта будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты в 2023 году на сумму около 10 млрд гривен", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Видео дня

В частности, законопроектом № 8401 предложено с 1 июля 2023 года отменить возможности для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода, отменить возможности для ФЛП плательщиков единого налога I и II групп не платить единый налог, а также возобновить проведение документальных проверок.

"В то же время предусмотрено, что такие проверки во время действия военного положения проводятся при наличии во время проведения проверок безопасного доступа к территориям, помещениям и другому имуществу, которые используются для осуществления хозяйственной деятельности и/или являются объектами налогообложения, а также документов, и другой информации, связанной с исчислением и уплатой налогов, сборов", - отметили в министерстве.

Также законопроект предлагает возобновить применение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства: правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, порядка использования РРО/ПРРО.

Отмечается, что принятие законопроекта обеспечит выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от и внедрения мероприятий, реализация которых будет способствовать увеличению налоговых поступлений в 2023 году.

Налоговые льготы во время войны

В марте 2022 года Верховная Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который предусматривал возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей. Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога была добровольной.

Также Кабмин тогда принял решение о запуске беспроцентного кредитования для бизнеса.

В начале февраля в Кабмине заявляли о намерении вернуть налоги на довоенный уровень. Отмена льгот для предпринимателей является одним из обязательств Украины перед МВФ по восстановлению довоенного состояния налоговой политики.

Вас также могут заинтересовать новости: