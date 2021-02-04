За принятие законопроекта проголосовали 284 народных депутата / фото УНИАН Владимир Гонтар

Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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За принятие законопроекта №4543 в первом чтении проголосовали 284 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отмечается, что принятие соответствующего закона позволит осуществить ряд подготовительных мероприятий (таких, как проведение аукционов) перед непосредственной продажей объектов большой приватизации.

"В первую очередь речь идет о большой приватизации таких объектов: предприятия "Большевик", Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, "Президент-отеля", - сказано в сообщении.

В Минэкономики подчеркнули, что разблокирование приватизации крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в государственный бюджет до 12 млрд грн, а также привлечь большой объем инвестиций.

Что этому предшествовало

  • После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия коронавирусу в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.
  • 23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.
  • Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

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Автор: Анна Нагорная