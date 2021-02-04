Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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За принятие законопроекта №4543 в первом чтении проголосовали 284 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Отмечается, что принятие соответствующего закона позволит осуществить ряд подготовительных мероприятий (таких, как проведение аукционов) перед непосредственной продажей объектов большой приватизации.
"В первую очередь речь идет о большой приватизации таких объектов: предприятия "Большевик", Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, "Президент-отеля", - сказано в сообщении.
В Минэкономики подчеркнули, что разблокирование приватизации крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в государственный бюджет до 12 млрд грн, а также привлечь большой объем инвестиций.
Что этому предшествовало
- После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия коронавирусу в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.
- 23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.
- Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.
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