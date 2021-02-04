Рада поддержала законопроект, который позволит подготовить к приватизации предприятие "Большевик", Одесский припортовый завод, ОГХК и "Президент-отель".

Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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За принятие законопроекта №4543 в первом чтении проголосовали 284 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отмечается, что принятие соответствующего закона позволит осуществить ряд подготовительных мероприятий (таких, как проведение аукционов) перед непосредственной продажей объектов большой приватизации.

"В первую очередь речь идет о большой приватизации таких объектов: предприятия "Большевик", Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, "Президент-отеля", - сказано в сообщении.

В Минэкономики подчеркнули, что разблокирование приватизации крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в государственный бюджет до 12 млрд грн, а также привлечь большой объем инвестиций.

Что этому предшествовало

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия коронавирусу в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.

23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

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Автор: Анна Нагорная