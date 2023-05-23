Государственная стратегия по внутреннему перемещению среди прочего предусматривает обеспечение ВПЛ денежной помощью.

В 2023 году будут сохранены социальные выплаты для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщила пресс-служба Минреинтеграции, об этом рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Моя позиция остается неизменной – в текущем году мы должны сохранить все выплаты ВПЛ", - отметила она.

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По словам Верещук, пока нельзя утверждать, что большинство ВПЛ уже получили финансовую независимость. Поэтому очень важно продолжать выплачивать причитающиеся им средства и дать возможность встать на ноги.

В министерстве напомнили, что разработанная Минреинтеграции и одобренная правительством Стратегия государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года, в частности, и предусматривает обеспечение ВПЛ денежной помощью от государства.

Выплаты для ВПЛ

Как сообщал УНИАН, миллионы украинцев из-за полномасштабной войны стали вынужденными переселенцами. Для помощи таким гражданам государство выплачивает ежемесячное пособие на проживание, которая составляет 2000 гривень для взрослых людей и 3000 гривень на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.

В 2023 году ВПЛ продолжили автоматически получать помощь на жительство. В Минреинтеграции уточняли, что для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние, поскольку оно не зависит от получаемого дохода и является бессрочным.

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