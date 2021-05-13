Фискалы подозревают уклонение от уплаты налогов на 9 млн грн.

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в помещениях КП “Киевский Метрополитен” с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации в рамках начатого уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов в сумме 9 млн грн во время проведения работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

По версии следствия, подрядное предприятие, которое выполняло работы по строительству линии метрополитена на заказ КП “Киевский Метрополитен”, заказывало работы по ремонту оборудования у общества, полученные от коммунального предприятия денежные средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности.

"Метрополитен является стратегическим активом для города Киев. Любые попытки нажиться на его строительстве недопустимы и получат соответствующую реакцию компетентных органов”, - отметил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

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Автор: Иван Бойко