Роль государства в экономике будет кардинально уменьшена, отметил глава правительства.

Украина за счет реализации комплексной стратегии новой экономики сможет добиться увеличения валового внутреннего продукта до 1 трлн долларов.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Украина нуждается в новой экономической модели. Без этого невозможно будет достичь поставленной и очень амбициозной цели - ВВП Украины за 10 лет должен составлять триллион долларов. Министерство экономики играет главную роль в реализации этой цели, и поэтому представит четкую и комплексную стратегию новой экономики Украины. Ведущими в этой экономической модели будут частный капитал и предприниматели", - отметил он.

Также он добавил, что роль государства в экономике будет кардинально уменьшена, будет продолжена приватизация, а также завершена реформа корпоративного управления, проведена радикальная дерегуляция, оцифрованы все услуги и сервисы для бизнеса.

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"Как мы и говорили, в центре должна быть не просто цифра ВВП. Новые рабочие места и новые бизнесы - это показатели, по которым будет проведена оценка работы. Один из ключевых элементов экономической философии - это принцип, что Украина делает ставку на переработку. Не экспорт сырья, а экспорт готовой продукции. Включение Украины в европейские и глобальные цепи производства", - добавил он.

Интересные новости об экономике Украины - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабного вторжения ВВП Украины в 2022 году упал более чем на 29%. В ценах 2021 года, то есть без влияния инфляции, он составлял 3,86 трлн грн против 5,45 трлн грн в 2021 году.

В апреле 2023 года Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году с 3,3% до 0,5%.

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