По словам Евгения Енина, процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты.

Иски украинских предприятий, потерявших собственность и прибыль от агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, поданы в более 12 коммерческих арбитражей. Общая сумма претензий составляет более 4,5 миллиарда долларов.

Об этом на телеканале "Дом" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Наши исковые претензии исчисляются более 4,5 миллиардами долларов. И мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потеряли прибыль, чтобы обращаться в арбитраже и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли", - сказал Енин.

Он сообщил, что процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты.

"Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. А по трем из них, как минимум, есть уже первые положительные решения. Это совокупно где-то примерно 250 миллионов долларов", - сообщил замминистра.

Енин отметил, что главные иски еще впереди, "тот же "Нафтогаз" успешно прошел юрисдикционную фазу".

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Конечно, говорит замминистра, Россия пытается оспорить решение коммерческих арбитражей.

"Но это не останавливает решения, которые вступили в законную силу. Поэтому начисляется пеня, а все это ложится на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет "А куда идут наши деньги?"... И сколько бы российская сторона ни оттягивала наступление последствий, это все более и более удорожает цену", - считает замминистра.

Енин акцентировал, что рано или поздно решения по этим и другим международным искам обременит ситуацию для России "которая окажется в абсолютной изоляции".

"Которая вынуждена будет оплачивать многомиллиардные счета по проигранным искам. Все это рано или поздно приведет к тому, что мы восстановим мир на нашей земле. Мы докажем людям, что справедливость есть, и мы будем гордиться тем, что смогли сделать это", - резюмировал он.

Минимальные оценки потерь от войны на Донбассе

Согласно сообщению пресс-службы Центра экономической стратегии (ЦЭС), экономики Донецкой и Луганской областей по итогам 2014-2018 годов потеряли более 50 миллиардов долларов (соответственно 1,2 триллиона гривень) из-за агрессии России и дальнейшей потери территорий, людей, активов, миграции и разрыв цепочек стоимости.

По другим данным, настоящие потери намного выше, и показатель в 1,2 триллиона гривень за 5 лет может считаться лишь нижним пределом.

Если бы годовая смена валового регионального продукта (ВРП) Донецкой и Луганской областей была в среднем такая же, как в других регионах Украины, то ВРП этих двух областей вместе в 2018 году составил бы 595 миллиардов гривень, а не 227 миллиардов гривень, то есть потери составляли около 367 миллиардов гривень, или 13,5 миллиарда долларов.

В мае прошлого года "Восточная правозащитная группа" представила отчет, согласно которому за шесть лет оккупации Донбасса из украинских шахт было вывезено угля на сумму 4,7 миллиарда долларов.

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Автор: Денис Прядко