Дополнительные выплаты обещают начислить с октября.

Украинские пенсионеры получат дополнительные выплаты. В этом году люди в возрасте 75-80 лет получат по 400 гривен, а в следующем доплаты по 300 гривен получат пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, в прошлом году доплаты по 500 гривен получили люди старше 80 лет.

"С октября этого года пенсионеры в возрасте 75-80 лет будут получать доплаты по 400 гривен", - отметил политик.

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"С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года", - подытожил Шмыгаль.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине некоторые пенсионеры будут получать сразу 10 выплат при выходе на пенсию по возрасту. Как отмечают в Пенсионном фонде, речь идет о работниках педагогической сферы, которые уходят на пенсию по возрасту.

Размер пенсии определяется с учетом всего накопленного страхового стажа независимо от учреждения и должности, на которой этот стаж приобретен, и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Автор: Анастасия Горбачева