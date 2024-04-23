Отмечается, что отдельное внимание уделят зеленой трансформации экономики и внедрению инновационных решений в сфере критической инфраструктуры.

Украина получит от Дании более 400 миллионов евро. Представители стран подписали Меморандум о взаимопонимании относительно долгосрочного сотрудничества и восстановления нашей страны.

В Министерстве экономики сообщили, что документ предусматривает выделение 380 миллионов евро для критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику. При этом еще около 40 миллионов евро пойдет на поддержку частного сектора, который участвуют в восстановлении Украины.

Кроме того, отдельное внимание уделят зеленой трансформации экономики и внедрению инновационных решений в сфере критической инфраструктуры.

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Также Украина и Дания намерены усилить сотрудничество в сфере судостроения, развития и реконструкции морской портовой инфраструктуры.

Военная помощь Дании для Украины - последние новости

Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что Копенгаген отдаст Украине все свои истребители F-16, они должны быть уже этим летом.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на помощь Дании в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны для Николаевской области.

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