Европарламент одобрил выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины - первой части из общей суммы в 8 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает получить следующую часть от 8 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в Киеве на брифинге с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он поблагодарил Европарламент, который сегодня одобрил выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины - первой части из общей суммы в 8 млрд евро, а также за выделение Евросоюзом 100 млн евро на восстановление 74 школ в Украине.

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"Сегодня мы обсудили возможность получить следующую часть до конца этого года", - подчеркнул президент.

Зеленский также уточнил, что обсудил с фон дер Ляйен возможность подготовки и предоставления Украине макрофинансовой помощи и на следующий год.

В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что рада, что Европарламент сегодня принял соответствующее решение.

"5 млрд евро могут быть перечислены Украине в середине октября... Мы согласовали дальнейшие шаги", - сказала она.

Помощь Украине:

В начале сентября Европейская комиссия объявила о выделении Украине макрофинансовой помощи от ЕС в размере 8 млрд евро.

15 сентября 2022 года Европейский парламент одобрил выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины.

"За" соответствующее решение проголосовали 534 евродепутата, против – 30, воздержались – 26.

В частности, депутаты ЕП дали "зеленый свет" выделению 5 млрд евро макрофинансового кредита, чтобы помочь Украине удовлетворить ее острые микрофинансовые потребности, вызваны российским вторжением.

Это второй и самый большой транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму 9 млрд евро, из которого уже 1 млрд было выделено Украине.

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