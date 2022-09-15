"За" соответствующее решение проголосовали 534 евродепутата, против – 30, воздержались – 26.

Европейский парламент одобрил выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

"За" соответствующее решение проголосовали 534 евродепутата, против – 30, воздержались – 26.

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В частности, депутаты ЕП дали "зеленый свет" выделению 5 млрд евро макрофинансового кредита, чтобы помочь Украине удовлетворить ее острые микрофинансовые потребности, вызваны российским вторжением.

Это второй и самый большой транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму 9 млрд евро, из которого уже 1 млрд было выделено Украине.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 сентября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Это ее третий визит в Украину за время полномасштабной войны.

Накануне визита фор дер Ляйен в Киев Европейская комиссия официально предложила Украине дополнительные пять миллиардов евро макрофинансовой помощи. Это кроме 10 млрд евро, которые ЕС уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

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