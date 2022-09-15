Эти средства, в частности, пойдут на обеспечение срочного ремонта поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры.

Украина получила первые выплаты в размере 500 млн евро срочной помощи для удовлетворения неотложных потребностей от Европейского инвестиционного банка.

Как сообщила пресс-служба ЕИБ, эти средства являются частью второго пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро, разработанного в сотрудничестве с Европейской комиссией.

"Первые выплаты в размере 500 млн евро помогут украинскому правительству покрыть первоочередные краткосрочные финансовые потребности, обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры. Средства также будут служить поддержкой для стратегических государственных предприятий "Укравтодор" и "Укрзализныця". Ремонт железнодорожного сообщения, дорог и мостов поможет Украине продолжать перевозку людей, груза и зерна", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пакет поддержки в рамках Экстренных мер солидарности от ЕИБ размером 1,59 млрд евро, который подкреплен гарантиями из бюджета ЕС, состоит из двух блоков: срочная поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро и возобновление проектов, которые ЕИБ финансирует в Украине, на общую сумму 540 млн евро.

Помощь Украине:

15 сентября 2022 года Европейский парламент одобрил выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины.

"За" соответствующее решение проголосовали 534 евродепутата, против – 30, воздержались – 26.

В частности, депутаты ЕП дали "зеленый свет" выделению 5 млрд евро макрофинансового кредита, чтобы помочь Украине удовлетворить ее острые микрофинансовые потребности, вызваны российским вторжением.

Это второй и самый большой транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму 9 млрд евро, из которого уже 1 млрд было выделено Украине.

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