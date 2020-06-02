Гривня укрепилась к доллару, но просела к евро

Гривня укрепилась к доллару на 2 копейки, но ослабла к евро сразу на 12 копеек.

Национальный банк Украины на среду, 4 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,8 гривни/доллар, то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 2 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,92 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 17:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,79/26,81 гривни/доллар, к евро – 29,96/29,98 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 2 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 гривни/доллар.

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