Десятки предприятий, которые работают меньше года, получили возмещение НДС на сумму более 242 млн грн, отметил глава Львовской ОВА.

Министерство финансов Украины обратилось в Государственную налоговую службу Украины с просьбой детально разобраться в вопросе возмещения налога на добавленную стоимость во Львовской области.

Об этом говорится в ответе Минфина на соответствующий запрос ТСН.ua, в пресс-службу которого редакция обратилась после информации о злоупотреблениях с налогами во Львовской области.

По данным главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, 135 субъектам предпринимательской деятельности в общей сложности возместили НДС на общую сумму более 1 млрд 165 млн грн. Среди них у 13 нет ни одного работника, но им возместили 129 млн грн. При этом сумма налогов, которые они уплатили в бюджеты всех уровней - 20 млн грн. Также 30 предприятий, работающих менее года, получили возмещение НДС на сумму свыше 242 млн грн и уплатили всего 7,3 млн грн налогов.

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В Министерстве финансов Украины отметили, что Государственной налоговой службой осуществляется 227 администрирований налогов, сборов и других платежей. "ГНС осуществляет ведомственный контроль за соблюдением требований законодательства, исполнением служебных, должностных обязанностей в ее территориальных органах. В частности, председатель ГНС решает в установленном порядке вопросы поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей и заместителей руководителей ее территориальных органов. Учитывая указанное, Минфин обратился к ГНС с просьбой детально разобраться в вопросе бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость субъектам хозяйствования Львовской области, что изложено в вышеуказанном обращении Львовской областной военной администрации, и предоставить обстоятельный ответ заявителю и в копии Минфина", - говорится в тексте.

На момент публикации ответ от ГНС в Минфин не поступал.

Будут ли приниматься кадровые решения в результате скандала, в Министерстве добавили, что это в рамках компетенции налоговиков. "ГНС осуществляет подбор кадров на должности руководителей и заместителей руководителей ее территориальных органов. В частности, глава ГНС назначает на должность и освобождает от должности руководителей (по согласованию с министром финансов) и заместителей руководителей территориальных органов ГНС. Таким образом, этот вопрос относится к компетентности ГНС", - констатировали в ведомстве.

Также редакция ТСН.ua направила запрос в Главное управление ГНС Украины, но ответа до сих пор нет.

Отметим, в конце июля в официальном телеграмм-канале главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого появилась информация о возможных махинациях в деятельности областного Главного управления ГНС, возглавляемого Андреем Щербаком. Максим Козицкий официально сообщил, что областные предприниматели жалуются в ОВА на непонятное принятие решений о возмещении налога на добавленную стоимость. Тогда Львовская ОВА обратилась с запросом в местную налоговую, где отказались предоставить какую-либо информацию.

Согласно расследованию журналистов местного издания "Дело", среди предприятий, получивших компенсацию НДС в регионе, есть ООО "Речстиль" и ООО "Экспертторг Плюс", которые возглавляет Диана Ходак. Женщина зарегистрирована во Львовской области. Ее дети впервые услышали от журналистов, что их мать возглавляет указанные предприятия.

В частности, магазин-склад "Экспертторг плюс" зарегистрирован в июле этого года в селе Зубра, под Львовом. Здесь должна была происходить оптовая торговля фруктами и овощами. Помещение закрыто. Согласно данным издания, информацию о складе вышеуказанная компания подала в органы ГНС только в июле этого года. Однако фискальный орган совсем не смутило отсутствие состава для фруктов, которыми предприятие якобы наторговало на более 500 млн грн.

"Из всей собранной информации мы можем заключить, что скорее всего Диана Ходак является подставным лицом и на самом деле не руководит двумя предприятиями. Но этим фирмам государство возмещает десятки миллионов гривень НДС. Такая ситуация может свидетельствовать об участии этих предприятий в мошеннических схемах. Все это признак нарушения закона", - подчеркивают в СМИ.

Напомним, 23 августа глава области Максим Козицкий сообщил, что во Львове разоблачили конвертационный центр, предоставлявший услуги по неуплате налогов. В "транзитно-конвертационную" группу входили предприятия, действовавшие на территории города. Впоследствии Львовская областная прокуратура сообщила, что во время обысков в офисах и по месту деятельности предприятий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и записи, компьютерную технику, 32 печати предприятий с признаками фиктивности, входивших в состав группы, налоговую документацию и т.д.