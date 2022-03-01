Цены на продукты - заоблачные
После начала полномасштабной войны в Украине наблюдается дефицит некоторых продуктов. На этом решили нажиться некоторые торговые сети. Так, например столичный "Новус" занялся фактически мародерством.
Очевидцы засняли ценники в киевском Novus. Так, цены на помидоры - 179 и 279 грн. Огурцы и перец продают по 129 грн. То есть ценники за ночь выросли на 300-400%.
Компания Novus принадлежит гражданину Литвы Раймондасу Туменасу.
Хотелось бы обратить внимание регулирующих органов на эту вопиющую ситуацию: как можно накручивать такие цены на продукты в условиях войны.