Отметим, что ценники за ночь выросли на 300-400%

После начала полномасштабной войны в Украине наблюдается дефицит некоторых продуктов. На этом решили нажиться некоторые торговые сети. Так, например столичный "Новус" занялся фактически мародерством.

Очевидцы засняли ценники в киевском Novus. Так, цены на помидоры - 179 и 279 грн. Огурцы и перец продают по 129 грн. То есть ценники за ночь выросли на 300-400%.

Компания Novus принадлежит гражданину Литвы Раймондасу Туменасу.

Хотелось бы обратить внимание регулирующих органов на эту вопиющую ситуацию: как можно накручивать такие цены на продукты в условиях войны.

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