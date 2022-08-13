Этот показатель может разочаровать союзников Турции по НАТО в США и Европе.

Экспорт турецких товаров до России в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в почти 3 млрд долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Министр транспорта Турции Адиль Караісмаїлоглу отметил, что торговля автомобилями с Россией выросла на 58% за первые четыре месяца 2022 года.

По данным государственной статистической службы TurkStat, это лишь один из примеров более широкого роста турецкого экспорта в Россию, который в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в 2,91 млрд долларов.

США и Европе, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью штрафов.

Bloomberg напоминает, что Турция не ввела санкции против России, пытаясь балансировать в отношениях с обеими сторонами войны. Она поставляет в Украину беспилотники, и одновременно поощряет российские инвестиции, а с ними - важную иностранную валюту, которую они приносят.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях. Также были анонсированы "договоренности" в финансовой и банковской сфере.

Эксперты отмечают, что "движения" президента Реджепа Тайипа Эрдогана в сторону России не означают, что Турция становится ее союзником, это обычное маневрирование турецкого президента между различными сторонами конфликта.

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