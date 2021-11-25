Общий показатель прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года вырастет с 2294 грн до 2393 грн.

С 1 декабря в Украине будет повышен уровень прожиточного минимума.

Об этом говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2021 год

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Общий показатель прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года вырастет с 2294 грн до 2393 грн.

Как изменится прожиточный минимум для разных групп населения:

дети до 6 лет: прожиточный минимум повысят с 1 декабря до 2100 грн (с 1 июля был 2013 грн);

дети от 6 до 18 лет: прожиточный минимум повысят с 1 декабря до 2618 грн. (с 1 июля был 2510 грн);

трудоспособные лица: прожиточный минимум повысят с 1 декабря до 2481 грн. (с 1 июля был 2379 грн);

лица, потерявшие трудоспособность: прожиточный минимум повысят с 1 декабря — до 1934 грн. (с 1 июля был 1854 грн);

минимальная декретная помощь для безработных: повысят с 1 декабря до 2749 грн. (была с 1 июля 2635 грн).

Прожиточный минимум в Украине:

С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн.

С 1 июля 2021 года в Украине подняли прожиточный минимум для всех категорий украинцев.

Автор: Елена Коваленко