В Нацбанке рассказали, что в июле сдерживало рост цен в Украине

Инфляция в Украине в июле осталась на уровне 2,4%.

Потребительскую инфляцию в июле сдерживало замедление роста цен на продукты питания, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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"В июле инфляцию сдерживало прежде всего замедление роста цен на продукты питания за счет увеличения как отечественного, так и импортного предложения", - говорится в сообщении.

Рост цен в Украине

Как отметили в пресс-службе, в июле 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,4%. Потребительская инфляция ожидаемо находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и, более того, оказалась несколько ниже траектории прогноза, опубликованного в инфляционной отчете за июль 2020 года.

Согласно сообщению, базовая инфляция не изменилась по сравнению с июнем и составила 3,0% г/г (год к году).

Что подорожало меньше всего

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки замедлились до 3,5% г/г. Из-за слабого спроса на более дорогие изделия меньшими темпами росли цены на мясные продукты и продукты не первой необходимости, в частности кондитерские изделия, мороженое, пряности, чай. Темпы роста стоимости услуг остались на уровне предыдущего месяца (8,4% г/г). Ускорился рост стоимости медицинских услуг, вероятно, вследствие увеличения заболеваемости.

Как говорится в пресс-релизе, падение цен на непродовольственные товары замедлилось до -1,1% г/г. Это было обусловлено как июльским ослаблением гривни, так и реализацией отложенного спроса со стороны потребителей. Как следствие, сократились темпы удешевления товаров длительного пользования, в том числе бытовой техники и электроники, стоимость автомобилей вернулась к росту, а лекарства продолжили дорожать.

Что сказали в Нацбанке

Как отметила пресс-служба НБУ, дальнейшее постепенное оживление потребительского спроса и экономической активности под влиянием мягкой монетарной политики Национального банка и фискальных стимулов правительства будут способствовать возвращению потребительской инфляции в пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

Инфляция в июле

По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине в июле 2020 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2019 года - составила 2,4%, как и в июне текущего года.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле снизились на 0,6%, а с начала года – выросли на 1,4%.

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